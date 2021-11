Alan Rick garante expansão da Telemedicina no Acre em cooperação do Hospital Albert Einstein com a SESACRE

O Estado passará a ser o único do país a ter 100% de cobertura com teleconsultas nas especialidades médicas

O deputado federal Alan Rick (DEM/AC) assinou, na sexta-feira, 25, o termo de cooperação técnica com o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, representada pela secretária adjunta Muana Araújo, e o Hospital Albert Einstein, representado pelo coordenador de telecardiologia, Tarso Augusto Accorsi, para a expansão da telemedicina no Acre.

As cidades de Rio Branco, Feijó, Tarauacá, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira já são contempladas com as teleconsultas realizadas por médicos de várias especialidades do renomado hospital paulista e a assinatura do termo de cooperação visa ampliar os atendimentos para os outros 16 municípios.

Somente no período de janeiro a outubro de 2021, já foram realizados 1.156 atendimentos nos 6 municipios já contemplados com o serviço. Foram atendimentos remotos nas áreas de cardiologia, endocrinologia, pneumologia, reumatologia, neurologia, neuropediatria e psiquiatria.

Durante a cerimônia do termo de cooperação, ocorrida n

a policlínica do Tucumã, o deputado Alan Rick, que articulou a expansão, garantiu R$ 1 milhão em emenda para estruturar as unidades hospitalares de todos os municípios para as teleconsultas. “Nós precisamos desses especialistas e todos aqui na sala sabem como é difícil contratar e ainda mais manter esses profissionais no interior. É uma tarefa quase impossível. Além dessa parceria que já tem o aval do Ministério da Saúde que paga, através do SUS, a telemedicina para que ela seja 100% gratuita, destinei também uma emenda no valor de R$ 1 milhão para a compra dos equipamentos para a montagem das salas. São computadores, câmeras, monitores e equipamentos para exames para a realização das teleconsultas” – garantiu o deputado.

“Quero registrar nossa satisfação com essa parceria. Mais uma vez o Acre faz história, em ser o primeiro estado brasileiro a implantar a telemedicina em todos os seus municípios. Isso vai facilitar o atendimento das pessoas que residem em localidades de difícil acesso e que não têm condições financeiras de se deslocar em busca de atendimento especializado. Gostaria, em nome do governador Gladson Cameli e da secretária de Saúde Paula Mariano, externar nossos agradecimentos ao deputado Alan Rick, nosso grande parceiro nos projetos da saúde, pelo empenho para agilizar esse termo de cooperação para ampliação dos pontos de telemedicina no Acre”, disse a secretária adjunta Muana Araújo.

A vice-presidente Associação Família Azul de Senador Guiomard, Márcia Silva, comemorou a assinatura do termo de cooperação. “Nós temos um grupo com mais de 100 mães de autistas no município e todas comemoraram esse projeto. A maioria não tem condição de arcar com os custos das consultas, do tratamento, das terapias na rede privada e na pública não é fácil. Então, hoje, é dia de agradecer ao deputado por essa iniciativa. Muito obrigada, deputado Alan Rick” – agradeceu.

A primeira dama Ana Paula Cameli também esteve presente na abertura da cerimônia. “Estou muito feliz por saber que vamos passar a ter a realização das teleconsultas nos 22 municípios. Agradeço ao deputado Alan Rick, o Hospital Albert Einstein e todos os envolvidos pela parceria” – disse.

O coordenador de telecardiologia do Albert Einstein explicou que “este projeto tem objetivos muito claros. O primeiro é a melhoria do cuidado ao paciente. Através da teleinterconsulta – quando o médico presente na unidade de saúde atende aos pacientes juntamente com o especialista que estará por via plataforma digital – a gente consegue um diagnóstico mais apurado e um tratamento mais eficaz. E, claro que isso trará uma série de repercussões positiva…

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram