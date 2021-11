Polícia Civil prende, em menos de 13 horas, autor de estupro e roubo

A Polícia Civil prendeu no município de Mâncio Lima o nacional T.D.S.F., 20 anos, acusado de roubo e participação em organização criminosa.

Consoante levantamentos realizados pelos investigadores, o homem roubou uma moto no bairro da Cobal na cidade de Mâncio Lima, e iria revender o objeto do furto na cidade vizinha Cruzeiro do Sul pelo preço de R$ 3 mil.

Após a notícia do crime pela vítima em sede policial, primeiramente os policiais se empenharam na identificação do autor do roubo, que é conhecido no mundo do crime como “anjo da noite” e faz parte de uma organização criminosa.

Com a identificação do autor e a colheita de elementos de prova, a Polícia Civil logrou êxito, ao recuperar o veículo e conseguir na justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi realizada nesta manhã.

O homem já foi encaminhado ao presídio Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul, local onde ficará recluso até ulterior decisão do Poder Judiciário.

