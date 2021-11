Prefeitura realiza atendimentos médicos voltados para a Saúde do Homem

O prefeito Manoel Maia, acompanhado do vice-prefeito Richard Lima, do presidente da Câmara Municipal, Amilton Costa, da secretária de Educação, Zana Tessinari, e do vereador Antônio França, participaram de um café da manhã na sede do Conselho Tutelar de Capixaba, em homenagem ao dia Nacional do Conselheiro Tutelar, comemorado hoje.

Os homenageados do dia, os conselheiros Cleilson Tessinari, João Batista, Jadson Lucas, Leandro Silva e William Tessinari, agradeceram pela presença das autoridades. E destacaram o trabalho delicado que juntos vem realizando ao decorrer do ano, sempre com sigilo e cautela, zelando pela defesa da Criança e do Adolescente.

As autoridades, parabenizaram os conselheiros pelo seu dia e pelo trabalho realizado, colocando seus mandatos a disposição. Também destacaram a importância do Conselho Tutelar para o nosso munícipio e realizaram uma oração para que Deus abençoe e proteja os conselheiros em seus trabalhos.

A Prefeitura Municipal de Capixaba, na pessoa do prefeito Manoel Maia, parabeniza os conselheiros pelo dia Nacional do Conselheiro Tutelar, guerreiros que estão na linha de frente contra a exploração e o abuso infantil, desempenhando um trabalho sigiloso e importantíssimo para a sociedade.

Prefeitura de Capixaba, é tempo de reconstruir!

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram