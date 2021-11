Prefeitura de capixaba realiza itinerante na comunidade Vila Nova

Prefeito Manoel Maia realiza reunião no Vila Nova, para esclarecer sobre o ramal ‘Zé do Coco’

Na manhã desta última sexta-feira, dia 12 de novembro, o Prefeito Manoel Maia participou de uma reunião com os moradores e associados da comunidade Vila Nova, em sua sede situada na outra margem do Rio Acre.

O acesso até o Vila Nova é realizado pelo ramal Jorge Kalume, que tem 18km até a beira do rio, sendo necessário utilizar de canoas e embarcações maiores para fazer a travessia até a outra margem e assim ter acesso a sede da associação e aos varadouros da comunidade.

Usado como meio de acesso a exportação e transporte dos agricultores e suas famílias, a comunidade busca trabalhar de sol a sol para levar o alimento na mesa do consumidor e trazer consigo o sustento de sua família.

Porém, desde que a Secretaria Municipal de Obras realizou o reparo desde ramal, um proprietário de terra nesta região resolveu dificultar a vida destes trabalhadores do então conhecido ramal “zé do coco”.

O acesso do ramal por anos ficou esquecido, somente com os trabalhos árduos da prefeitura este ano, conseguiu fazer a recuperação total dos 18km até a beira do Rio Acre.

E este proprietário após a conclusão de toda a obra resolveu bloquear o acesso, exigindo a retomada de um portão de tranca na divisa dessa passagem que dá o acesso a comunidade, deixando assim, os moradores da Associação Vila Nova isolados e reféns de um único “dono” da chave desta tranca.

O fato despertou ainda mais a preocupação do Prefeito Manoel Maia com a comunidade, quando este proprietário exigiu uma liminar no fórum de Capixaba, exigindo obrigatoriamente a Prefeitura de repor o portão.

E nesta reunião foi pautado todos os andamentos jurídicos do processo, o advogado Doutor Lauro Borges acompanhou desde o início esta história, e assim por meio das vias de recursos legais, anulou o pedido em I° instância com dados comprovatórios da desapropriação legal e provas contraditórias as afirmações do proprietário em fechar o acesso.

O Prefeito Manoel Maia, o presidente da Câmara Municipal Amilton Costa, o vereador e residente da comunidade Felipe Pacheco em união ao representante e presidente da associação Vila Nova pastor Manoel deram as mãos e firmaram o compromisso de lutar nesta causa unidos pelo interesse comum da população.

Não permitindo que ninguém venha inibir o direito do cidadão em ir e vir livremente, ainda mais, homens e mulheres que vivem e sobrevivem da agricultura familiar e da economia de consumo em todo o município e que dependem do livre acesso ao único ramal que liga o homem do campo a zona urbana.

“Eu abracei esta causa, vocês confiaram em meu trabalho até aqui! Juntos, eu e vocês, não iremos deixar que ninguém ponha limites. Contem comigo, não descansarei.”

Prefeito Manoel Maia.

