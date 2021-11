Acre tem a maior queda no número de homicídios no Brasil em nove meses de 2021

O número de homicídios no Acre caiu quase 30% no período de janeiro a setembro deste ano em comparação a igual período de 2020. É a maior redução de homicídios do país no período, conforme dados do Monitor da Violência, índice nacional de homicídios criado pelo g1, com base em dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

Em 2020, foram cometidos 219 assassinatos no Acre. Já em 2021, foram registrados 154 crimes violentos letais – homicídios dolosos, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios, uma redução de 29,7%. No Brasil, a queda foi de 4,7%.

O Acre também registrou o menor número de mortes violentas entre as federações do país no mês de setembro. Dados do Monitor da Violência apontam que no mês avaliado o estado acreano teve oito mortes, entre homicídios dolosos e feminicídios. Foram sete homicídios e um feminícidio.

Por Aline Nascimento

