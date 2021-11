Polícia Rodoviária recupera mais um veículo roubado

A Polícia Civil por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo – IIRHM realizou nos últimos 10 meses, mais de 200 atendimentos externos para emissão de cédula de identidade de pessoas que necessitam do serviço e que não possuem condições de locomoção, tais como: enfermos internados em unidades hospitalares, bem como de pessoas debilitadas e/ou acamadas em domicílio e que precisam do documento.

Para agendar o atendimento externo, é necessário que o parente e/ou responsável se dirijam ao Instituto de Identificação e comunique o setor para que a equipe se desloque ao endereço e efetue a coleta das impressões digitais e de todos os dados necessários para emissão do documento.

O agendamento pode ser realizado no balcão do Instituto de Identificação com os atendentes que recebem a demanda, emitem o boleto para pagamento da taxa e encaminham para equipe de atendimento externo realizar a coleta de dados.

A Polícia Civil também tem participado de vários projetos que levam atendimento com emissão de cédulas de identidade, sobretudo, atendendo ao público que em sua maioria é de crianças e adolescentes que buscam retirar a 1ª Via do documento gratuitamente.

A excelência no atendimento, a celeridade e segurança do material que é confeccionado a cédula de identidade tem sido uma das conquistas da atual gestão que prioriza a oferta de cidadania a quem mais precisa.

Ascom

