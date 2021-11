Polícia Civil prende investigado pelo cometimento de vários furtos ocorridos no bairro Bosque e centro de Rio Branco

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil e Núcleo de Capturas (NECAP), realizou a prisão do nacional P. Jr. da S. L., o qual já se encontrava custodiado no Complexo Penitenciário Dr. Francisco de Oliveira Conde (CP-FOC).

O cumprimento do mandado de prisão do investigado se deu dentro do presídio onde se encontrava recolhido pelo crime de violência doméstica no dia 28/07/2021 contra sua parceira, em seguida foi concedido liberdade em monitoramento eletrônico no dia 16/09/2021. Preso novamente no dia 27/09/2021 por crime de furto, mas solto no mesmo dia na audiência de custódia, pois já estava monitorado. No dia 01 outubro de 2021 cortou a tornozeleira eletrônica. Preso em flagrante delito no dia 30/10/2021 por cometer assalto com faca.

As investigações realizadas pela equipe da 1ª Regional apontam o referido indiciado como autor em vários delitos de furtos ocorrido no bairro Bosque e centro da cidade. O nacional é amplamente conhecido pelas Polícias e pelos moradores da região, sendo usuário de drogas e visto frequente no bairro Papoco como morador de rua. Também já fora preso em flagrante delito por diversas vezes pelos crimes de furto, lesão corporal e violência doméstica.

O trabalho de investigação da equipe da 1ª Regional, foi possível angariar elemento de provas suficientes que apontam para o suspeito como o principal autor dos delitos. Razão pela qual a 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco expediu o MP nº 0005929-75.2021.8.01.0001.0001, o qual foi cumprido pelo NECAP.

A Polícia Civil, como órgão de polícia judiciária, tem o dever constitucional de apurar as infrações penais cometidas na área de sua circunscrição. Para tanto, em muitas vezes, tirando de circulação àqueles que ameaçam a ordem pública e os direitos dos cidadãos.

Ascom

