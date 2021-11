Operação Open Source II: Criminosos que promoviam facção nas redes sociais são presos

O pecuarista Jorge Moura, considerado como o Rei da Soja no Acre, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 10, por porte ilegal de arma. O ac24horas apurou que Moura saiu de sua fazenda, no município de Capixaba, com destino a cidade de Brasiléia, quando foi abordado por homens do exército brasileiro no entrocamento da cidade de Xapuri.

Com Moura, o exército apreendeu uma arma calibre 38 sem balas. No momento da prisão, o pecuarista não apresentou documentação da arma e foi levado a Delegacia de Xapuri para prestar depoimento ao delegado Gustavo Neves, responsável pelo inquérito, que já arbitrou fiança para liberá-lo. O valor não foi divulgado pelas autoridades policiais.

De acordo com o advogado de Moura, Felipe Trevisan, a situação já foi resolvida e está sendo cumpridos apenas trâmites burocráticos. “Ele tava indo para Brasiléia para participar de uma reunião, ele com medo por questão de segurança pegou um revólver 38, não tinha nem as balas no tambor e dai quando ele chegou no entroncamento ele foi abordado pelo pessoal do Exército que estava fazendo uma blitz, ai foi pego com essa arma. Ele tá vendo a questão do porte, mas de toda a forma o delegado vai arbitrar fiança e ele vai responder em liberdade o caso, se for o caso”.

Por Marcos Venicios-ac24horas

