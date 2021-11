Pronto para entrega” – Deputado Alan Rick comemora conclusão da obra do Hospital de Mâncio Lima

No mês de Outubro, o prefeito Manoel Maia, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, Amilton Costa, estiveram visitando os Deputados Federais e os Senadores do Estado do Acre em Brasília, em busca de parcerias e investimentos para o município de Capixaba, por meio de Emendas Parlamentares Individuais ao Orçamento Geral da União 2022.

Dentre os deputados visitados, o prefeito esteve visitando o deputado Jesus Sérgio, apresentado ofício com proposta de Emenda para a Construção de uma quadra de grama sintética no valor de 500 mil reais, e o investimento no PAB-SAÚDE (Piso de Atenção Básica da Saúde) no valor de 200 mil reais.

Após isso, visitou a deputada federal Mara Rocha, apresentando ofício com proposta de emenda com investimento no PAB-SAÚDE no valor de 300 mil reais, proposta de compra de veículo tipo Pick-up 4×4 Cabine dupla no valor de 250 mil reais, e a construção de um galpão para implementos agrícolas no valor de 500 mil reais.

Em seguida visitou a Deputada Jéssica Sales, apresentando ofício com proposta de investimento no PAB-SAÚDE no valor de 200 mil reais, construção do prédio da Prefeitura no valor de 800 mil reais, estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no valor de 200 mil reais, e a aquisição de materiais esportivos no valor de 300 mil reais.

Também visitou a Senadora Mailza Gomes apresentando ofício com a proposta de emenda para o investimento no PAB-SAÚDE no valor de 300 mil reais, a compra de um veículo tipo Van, para o transporte de pacientes, no valor de 290 mil reais; compra de veículo tipo Pick-up 4×4 Cabine dupla no valor de 250 mil reais, e a aquisição de uma motoniveladora no valor de 900 mil reais.

Outro ofício, entregue ao Senador Márcio Bittar, apresenta proposta de emenda para a construção de um Centro Administrativo no valor de 2,4 milhões de reais, aquisição de veículo para o CAPS no valor de 250 mil reais, e recurso para o PAB, no valor de 200 mil reais.

O prefeito, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Amilton, também aproveitaram para visitar os gabinetes de outros deputados, como a Deputada Vanda Milani, o Deputado Léo de Brito, e o Deputado Federal Alan Rick, que vem ajudado bastante o nosso munícipio com o envio de emendas parlamentares.

O prefeito Manoel Maia, espera que nossos representantes estaduais olhem com carinho para o nosso município e atendam aos pedidos e propostas de emendas, que beneficiaram nossa população Capixabense.

Prefeitura de Capixaba, é tempo de reconstruir!

