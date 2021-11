Polícia Civil participa de Projeto Cidadão e leva cidadania a Assis Brasil, com emissão de cédula de identidade

A Polícia Civil do Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo – IIRHM participa entre os dias 5 e 6 de novembro do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre no município de Assis Brasil, com atendimento de emissão da 1ª Via da carteira de identidade.

O atendimento para emissão do documento está sendo realizado na Escola Estadual Íris Célia Cabanellas Zanini e a estimativa é que sejam emitidas aproximadamente 200 cédulas de identidade.

O público que buscou o atendimento até a tarde desta sexta-feira, 5, em sua maioria, é de crianças e adolescentes que buscam o serviço com intuito de obter o documento para uso em escolas, trabalho e participação em programas de saúde e educação.

O projeto cidadão é um trabalho social realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre em parceria com órgãos federais, estaduais, municipais e não governamentais. Sua finalidade primordial é assegurar à população de menor poder aquisitivo o direito à documentação básica, bem como o acesso rápido e gratuito aos serviços públicos da área social: saúde, educação, meio ambiente, segurança e trabalho.

Os serviços são levados às regiões geograficamente distantes dos centros urbanos, como vilas, comunidades ribeirinhas e indígenas, margens de estradas, ramais e seringais, assegurando às famílias residentes nessas localidades a obtenção de documentação básica, além dos benefícios das políticas públicas.

