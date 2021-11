Ação conjunta das Polícias Civil e Militar prende dois foragidos da justiça em Jordão

Manoel de Jesus do Nascimento, de 40 anos, foi ferido com um golpe de terçado no pescoço durante uma discussão na noite desta terça-feira, 2, em uma chácara localizada no km 3, do Ramal Barro Alto no Km 14 da Rodovia AC-90, Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Manoel estava bebendo com um homem quando entrou em uma discussão. Durante a ação, houve uma luta corporal e o agressor em posse de um terçado desferiu um golpe que atingiu o pescoço da vítima, vindo a acertar a veia jugular. Em seguida, o criminoso fugiu do local.

Familiares acionaram a ambulância do SAMU, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local, tentou prender o autor do crime, porém ele não foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Davi Sahid

