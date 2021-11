Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre está em Goiás

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, participou na noite desta quarta-feira, 27, da entrega de unidade móvel contratada pelo governo do Estado para realizar atendimentos e serviços ambientais.

A contratação se deu por iniciativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Políticas Indígenas (Semapi), e é fruto de uma emenda parlamentar gerada pela deputada federal Vanda Milani, no valor de R$ 1,5 milhão.

“Queremos facilitar a vida do produtor rural, estar mais perto, mais presente, dando a eles condições de atendimento que eles não têm por perto, desburocratizando o sistema e levando cidadania”, disse o governador Gladson Cameli.

Durante o evento a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), entregou ao MPAC uma caminhonete no valor de R$ 191 mil, e um drone de aproximadamente R$ 17 mil. Ambos serão usados para monitoramento e fiscalização de queimadas e desmatamentos ambiental.

A procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues comentou que a agenda ambiental do Acre precisa realmente de um olhar prioritário e esse investimento, recebido do governo Estadual, deve ser de grande valia pra o desenvolvimento de um trabalho ainda mais eficiente.

“Eu só tenho a agradecer ao governo do Estado, à deputada federal Vanda Milani e ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani pela doação dos equipamentos que vão auxiliar o Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público, nos permitindo caminhar juntos na defesa do nosso meio ambiente”, agradeceu a PGJ.

A promotora de Justiça Marcela Ozório, coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), também esteve presente e recebeu das mãos do governador Gladson Cameli, o drone que será usado para fiscalização e monitoramento de queimadas no Acre.

As caminhonetes, modelo L200, foram adquiridas por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA II/BID). A aquisição tem por objetivo aperfeiçoar a capacitação operacional para manejo, boas práticas, certificação, assessoria das ações de fortalecimento em torno da produção florestal sustentável, entre outros assuntos de relevância para o órgão. O valor do investimento foi de R$ 1,6 milhões.

