Presidente em exercício do TJAC recebe visita de membros da advocacia

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, nomeou nesta terça-feira, 26, a promotora de Justiça Vanessa de Macedo Muniz, para exercer o cargo de secretária-geral da instituição, interinamente. A promotora também coordena o trabalho que o MPAC realiza através do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente, Educação e Execução de Medidas Socioeducativas.

A chefe do MP acreano disse que a promotora é uma excelente gestora e certamente fará um bom trabalho em continuidade ao excelente legado deixado pelo promotor de Justiça Rodrigo Curti.

“A doutora Vanessa Muniz é uma excelente gestora, muito comprometida com a função pública, dedicada ao serviço e, por isso, tenho certeza que a nossa instituição tem muito a ganhar com as suas contribuições frente à Secretaria-Geral. Também gostaria de agradecer ao doutor Rodrigo Curti pelo trabalho revolucionário frente à Secretaria Geral e por ser, realmente, um braço direito da Procuradoria Geral nos últimos 4 anos de nossa gestão”, externou a PGJ.

A Secretaria-Geral do Ministério Público tem a responsabilidade da supervisão e direção dos Órgãos de apoio técnico e administrativo do Ministério Público. O cargo de Secretário-Geral é exercido por um procurador de Justiça (a) ou por um promotor de Justiça (a) da mais elevada entrância. Cabe, ainda, ao secretário-geral, exercer outras atribuições delegadas pelo procurador-geral de Justiça.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC

