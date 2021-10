Governo do Estado e prefeitura de Cruzeiro do Sul firmam parceria

Em reunião com a equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura juntamente com a comitiva de Cruzeiro do Sul, representada pelo prefeito do Município, Zequinha Lima, tratou sobre ações que serão realizadas na cidade em parceria com o governo do Estado. O encontro ocorreu na última sexta-feira, 22, em Rio Branco.

“Viemos para estreitar ainda mais essa relação de parceria da prefeitura de Cruzeiro do Sul com o governo estatual, tratando de alguns investimentos que podem ser feitos em parceria, como a decoração natalina do município, o que vai proporcionar aos moradores uma opção a mais de lazer durante o mês de dezembro. Além disso, estamos traçando alguns planejamentos para a realização de obras de reforma e manutenção em alguns pontos da cidade”, destacou o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Durante a reunião foi planejada ações de melhoria da estrutura da praça de táxi e a calçada da Catedral de Cruzeiro do Sul, obras previstas para esse ano. E no próximo ano, há previsão de reforma da Avenida Mâncio Lima.

Participaram da reunião o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar; o diretor administrativo e financeiro, Glauber Mappes; o gestor da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Rômulo Grandidier e a equipe técnica do município.

