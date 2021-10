Unidos, Rádio Difusora Acreana continua levando a boa comunicação aos ouvintes do Estado do Acre

Operando apenas com voos emergenciais devido a uma interdição, o aeroporto da cidade Porto Walter, interior do Acre, recebeu liberação da Agência Nacional de Aviação (Anac) para voltar a operar. A informação foi confirmada pelo governo do Acre e a portaria deve ser publicada no Diário Oficial da União.

Com a obra em fase de conclusão, a previsão é que a revitalização seja concluída e a inauguração ocorram em pelo menos duas semanas, quando os voos vão poder ser restabelecidos.

Em dezembro do ano passado, a Anac determinou a suspensão de voos para os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo devido às más condições das pistas de pouso. As cidades são isoladas, com acesso apenas por barco ou avião.

Na época, a Anac destacou que problemas encontrados nas pistas “oferecem risco potencial às operações aéreas”. Antes de decidir pela suspensão dos voos, a agência solicitou esclarecimentos sobre a manutenção de pavimentação das pistas e o órgão foi respondido por meio de um ofício, mas, as respostas não foram satisfatórias.

Em janeiro deste ano, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) informou que as obras nos dois aeroportos foram iniciadas e que durariam três meses.

Além da recuperação das pistas, sinalização dos espaços e readequação da estação de embarque de passageiros, foi feita também limpeza da vegetação ao redor das áreas de pouso e construção de cercas, seguindo o padrão da Anac.

Conforme o Deracre, o valor investido na obra do aeroporto de Porto Walter foi de mais de R$ 4,8 milhões.

De acordo com o diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, apesar das intervenções e da obra estarem em fase de conclusão, os voos com destino à cidade de Porto Walter continuaram sendo feitas para pacientes que fazem de tratamento fora do município.

Envio de helicóptero

Ainda em janeiro deste ano, o governo informou que, por conta da interdição das pistas dos aeroportos, as duas cidades passaram a contar com o helicóptero Harpia 4 e uma equipe de seis profissionais da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para os atendimentos emergenciais de saúde e segurança.

Entre os atendimentos estão as transferências do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) de pacientes dessas duas cidades isoladas. A gerência administrativa do TFD no Vale do Juruá explicou que essas transferências eram feitas com uma aeronave. Mas, com a interdição dos aeródromos, os serviços só podem ser realizados com o helicóptero, que tem a autorização de pouso em caso de urgências e emergências.

