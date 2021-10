Tragédia: Homem mata esposa e em seguida comete suicídio em Sena Madureira

Um homem identificado pelo nome de Rogério Tamaru, matou a esposa Dalaesse Lima dos Santos, 21 anos de idade, nas primeiras horas desta terça-feira (19) no Beco Cícero Moreira, proximo a Avenida Brasil em Sena Madureira.

De acordo com informações repassadas pela assessoria do 8BPM, a vítima foi morta a facadas. Já o suspeito, foi encontrado morto no Ramal do km 48 da BR 364 sentido Sena/Manoel Urbano, por um disparo de arma de fogo, tudo indica que o mesmo cometeu suicídio.

A Polícias Militar e Civil estiveram no local e isolaram a área, e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da jovem. Em seguida, os peritos se dirigiram ao Ramal acima mencionado para também recolher o corpo do homem.

Ainda segundo a polícia, nesse primeiro momento, a principal linha de investigação é de crime passional de feminicidio, ou seja, o marido assassinou a esposa e em seguida tirou a própria vida.

Por Ricardo Amaral

