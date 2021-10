Gladson e Alan Rick pedem celeridade na análise de projetos de Infraestrutura do Acre na SUDAM

No início deste ano de 2021, uma motoniveladora modelo RG 140 New Holland, e um caminhão caçamba modelo Volks 26.280, foram encontradas abandonadas, quebradas em cima de tocos no pátio da Secretária Municipal de Obras do município.

Segundo relatos de trabalhadores, a motoniveladora estava parada a 3 anos, e o caminhão caçamba a aproximadamente 1 ano, pegando sol e chuva, causando a oxidação (ferrugem) do maquinário e o descaso com o patrimônio público.

Em frente a essa situação, o prefeito Manoel Maia, juntamente com secretário Billy John se empenharam em recuperar essas máquinas. Esta recuperação custou para os cofres públicos aproximadamente 120 mil reais, sendo 70 mil destinados a motoniveladora, e 50 mil ao caminhão caçamba.

Agora com esse maquinário funcionando, a Prefeitura Municipal de Capixaba já conseguiu desempenhar um trabalho de 500 horas de produção com a motoniveladora, gerando aproximadamente 120 km de ramais recuperados. E o caminhão caçamba está com uma produção de 40 mil km rodados.

A prefeitura Municipal de Capixaba, na pessoa do prefeito Manoel Maia segue trabalhando para reergue o nosso município, sempre com transparência e zelando pelo dinheiro público. O secretário Billy John ressalta que este trabalho é fruto de um bom planejamento com os recursos públicos, e continuará empenhado em desenvolver um bom trabalho para o município.

Este maquinário serve como exemplo de que uma simples ação pode fazer uma grande diferença. Máquinas deixadas de lado, agora prestam um serviço indispensável para a nossa população rural. E com muita força de vontade, ainda iremos comtemplar nossa Capixaba reerguida.

Prefeitura de Capixaba

Secretaria Municipal de Obras

É tempo de reconstruir!

