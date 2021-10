Gerlen Diniz poderá ficar sem mandato em 2022

As declarações de Alan Rick se dão em meio a especulações de que ele seria o vice-presidente da União Brasil no Acre e o senador Bittar, o presidente

Lamlid Nobre 03:10 – 14 de outubro de 2021

Principal liderança política do DEM no Acre, o deputado federal Alan Rick afirmou, em relação à fusão com o PSL, que as conversas estão acontecendo de forma equilibrada e respeitosa, em nível nacional, mas que sobre a direção estadual do União Brasil – partido que resultará da fusão dos dois partidos – ainda não há “nada definido”.

A fusão foi confirmada pelas duas legendas, após convenções partidárias, no último dia 6. O União Brasil, no entanto, só existirá, oficialmente, após aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que ainda pode levar de dois a três meses para acontecer.

“Não temos nada definido sobre presidência e composição. As conversas estão sendo feitas em Brasília. Eu e o senador Márcio Bittar estamos dialogando com as lideranças nacionais dos partidos e, por enquanto, ainda não sabemos quem será o presidente ou vice”, disse.

As declarações de Alan Rick se dão em meio a especulações de que ele seria o vice-presidente da União Brasil no Acre e o senador Bittar, o presidente. Bittar deixou o MDB, recentemente, e deve filiar-se ao novo partido.

Alan Rick negou que tenha a pretensão de dirigir o União Brasil no Acre e defende que nem um dos dois seja o presidente. “Eu não quero ser presidente do partido e defendo que seja o atual presidente do DEM, Jairo Cassiano, que também tem participado conosco das conversas com as lideranças nacionais.”, enfatizou.

Ainda de acordo com o deputado Alan Rick, sobre a definição da direção local, o mais importante é que haja consenso. “Precisamos estar pautados no equilíbrio, no respeito para compormos uma gestão partidária harmoniosa. Estamos de braços abertos para essa fusão, mas ela precisa acontecer de forma harmoniosa. O DEM é muito maior, mas o senador Márcio Bittar tem prestígio, e conta com o apoio de pelo menos cinco partidos SDD, PTB, PSDB, PSL, PRB.”, disse frisando a importância da composição.

Sobre a pré-candidatura à única vaga em disputa para o Senado, nas próximas eleições, Alan Rick reafirmou que as pesquisas é que devem direcionar a decisão sobre quem comporá a chapa majoritária com o governador Gladson Cameli (PP), pré-candidato á reeleição. “Vou me balizar pelas pesquisas, e o União Brasil também. Vamos ver o nome que é mais viável dentro do grupo do governador Gladson. Eu tenho lealdade a esse projeto, tenho trabalho e, até então, o melhor colocado nas pesquisas.”, concluiu.

Outros quatro nomes postulam a vaga na chapa de Cameli: senadora Mailza Gomes (PP) – mesmo partido do governador – , a deputada federal, Jéssika Sales (MDB), a deputada federal Vanda Milani (SDD) e a ex-esposa do senador Márcio Bittar, Márcia Bittar (sem partido).

Fonte-Agazeta

