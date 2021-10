Policia Civil prende traficante foragido da justiça em área rural em Sena Madureira

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Sena Madureira prendeu na manhã desta quinta-feira, 07, R. O. S. de 26 anos de idade, em uma residência localizada ao longo da BR-364, km 60 sentido Rio Branco Cruzeiro do Sul, Ramal do 60, km 10, próximo ao município de Manoel Urbano.

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 07, as equipes de agentes de Policia Civil com apoio de agentes de Policia Penal do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) se deslocaram até o km 60 da BR-364, sentido Sena Madureira Cruzeiro do Sul, e entraram no Ramal do 60 conseguindo localizar propriedade rural em que o foragido encontrava-se homiziado. O investigado violou o equipamento de monitoramento eletrônico e estava homiziado em uma área rural

R. O. S. de 26 anos de idade é considerado foragido por ter violado o equipamento de monitoramento eletrônico imposto pela justiça para cumprir pena pelos crimes de trafico de drogas, estelionato e roubo. Em desfavor do foragido um mandado de prisão pelo rompimento do equipamento ocorrido em 07 de junho de 2021 e estava sendo procurado.

De acordo com a investigação o individuo, após violar o equipamento, fugiu para uma área rural na tentativa de permanecer foragido. A Polícia Civil contou com apoio do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) por meio da Policia Penal do município, que vinha monitorando o investigado onde na manhã de hoje recebeu voz de prisão sendo conduzida a delegacia para prestar depoimento e em seguida foi reconduzido à Unidade Prisional ficando à disposição da justiça.

Ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram