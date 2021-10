Prefeitura de Capixaba recebe a visita da Secretária de Educação do Estado

O sonho da construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre está mais próximo da realidade. O governador Gladson Cameli esteve reunido na manhã desta terça-feira, 5, com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, acompanhado dos senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes, da reitora da Ufac, Margarida Cunha, do pró-reitor de Planejamento, Alexandre Ricardo, e do representante do Acre em Brasília, Ricardo França.

A reunião com o ministro, agendada em Rio Branco semana passada, quando da visita de Milton Ribeiro à capital acreana, teve como ponto principal definir as metas para que o projeto de construção do hospital saia do papel o mais rápido possível.

Gladson Cameli frisou ao ministro a máxima importância da construção do H.U em Rio Branco, demonstrando que o grande contingente de estudantes de Medicina que terão residência concluída no próprio estado não deixará suas bases e prestará serviços em todo o interior. “Dessa forma, estaremos desafogando o atendimento médico da capital e acabando com o gargalo que existe no atendimento do interior. Hoje, um paciente que precisa ser retirado do estado para tratamento fora do domicílio representa um gasto acentuado, já que só de distância para os grandes centros são mais de três horas de voo”, disse Cameli ao ministro.

A reitora Margarida Cunha enumerou alguns benefícios com a implantação do H.U. em Rio Branco, salientando a capacidade de realizar ambulatorialmente mais de 245 mil consultas por ano. Também poderão ser realizadas mais de nove mil cirurgias por ano e internação de 280 pacientes em apartamentos e enfermarias e 40 em unidades de terapia intensiva.

Hemodiálise

Uma das grandes preocupações da Saúde, o tratamento de pacientes com hemodiálise poderá ser feito em até 108 pacientes, permanentemente.

Com uma capacidade total de 320 leitos, o Hospital Universitário disponibilizará 210 leitos adultos (clínicos e cirúrgicos); 34 leitos pediátricos; 5 leitos em apartamentos PPP (pré-parto, parto e pós-parto); 16 leitos berços; dez berços em unidade de cuidados intermediários; 20 leitos em unidade de terapia intensiva de adultos; dez leitos de unidade de terapia intensiva pediátrica e dez leitos de unidade de terapia intensiva neonatal.

O ministro Milton Ribeiro endossou seu apoio ao projeto, ressaltando sua importância para uma região tão carente como a Amazônica, especialmente o Acre.

Gladson Cameli finalizou a reunião agradecendo o apoio do ministro e enfatizando que irá buscar, com toda sua equipe técnica, uma solução orçamentária dentro do setor da saúde, para que o edital de licitação para o início das obras, estimado em R$ 50 milhões, possa ser lançado.

David Casseb

