Polícia Civil apreende mais de 25kg de entorpecente em Brasiléia

O açougueiro Geraldino Antônio da Silva, de 54 anos, sofreu um disparo de arma de fogo no rosto após reagir a um assalto dentro do Mercantil Ouro Verde, localizado na rua Monte Sinai, no Loteamento Santa Helena, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, três homens não identificados invadiram o mercantil em posse armas de fogo e anunciaram o assalto. Durante a ação, os bandidos renderam alguns funcionários e um deles se dirigiu até um caixa, que fica no fundo do comércio. Ao perceber o bandido se aproximando, Geraldino reagiu e foi ferido com um tiro no rosto. Mesmo baleado, o açougueiro ainda conseguiu desferir um golpe de faca na região do abdômen do bandido, que em seguida saiu correndo juntamente com os outros dois assaltantes e fugiram do local em um veículo que aguardava na esquina. Os criminosos conseguiram roubar apenas alguns celulares.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Ao chegarem ao local, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Geraldino ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e após colher as características dos criminosos fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, porém não obtiveram êxito na ação. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por Davi Sahid

