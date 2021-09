(Vídeo) Advogado Maiko , de Sena Madureira, dirigia o carro que capotou hoje na BR 364

A Justiça do Acre condenou três dos cinco acusados de matar o casal de namorados Tereza da Silva Santos, de 64 anos, e Cosmo Ribeiro Moura, de 43, em janeiro de 2020, em Rio Branco. Em penas somadas, o trio pegou 110 anos de prisão em regime inicial fechado por homicídio duplamente qualificado.

A casa das vítimas, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco, foi invadida e os dois foram assassinados a tiros e golpes de facão. O duplo homicídio foi descoberto quando o vizinho viu o carro do casal em cima da calçada, foi olhar, encontrou as vítimas e acionou a polícia.

Foram inocentados do crime Francisco Almeida da Silva e Alisson Souza de Olinda. A Justiça determinou a expedição do mandado de soltura dos dois logo após o julgamento.

Já Marciano Marinho pegou 40 anos de prisão; Antônio Eliel de Sousa Gomes foi condenado a 30 anos e Jefersson Almeida da Silva a 40 anos de reclusão.

A assessoria de comunicação do TJ-AC informou que o Ministério Público do Acre (MP-AC) entrou com recurso contra a absolvição de Alisson de Olinda e Francisco da Silva.

Os cinco acusados foram julgados nesta terça-feira (28) na 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital acreana.

O advogado Patrich Carvalho, que defende o acusado Jefersson da Silva, disse que vai recorrer da sentença.

A defesa de Marciano Marinho também afirmou que vai recorrer da sentença por acreditar que não há provas suficientes nos autos que comprovem a participação do cliente. “É uma pena muito alta, tendo em vista que dentro do processo não existem provas suficientes para condenação. Ele não respondeu em liberdade o processo”, afirmou a advogada Faima Jinkins Gomes.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Antônio Eliel de Sousa Gomes.

