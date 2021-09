Polícia Civil prende casal com droga e arma

Na última’ segunda-feira, dia 27 de setembro, o Corpo de Bombeiros recebeu a presença do Superintendente da PRF do Acre, Sr. Getulio Azevedo e do Superintendente Executivo da PRF do Acre, Sr. Simonarde Lima.



.

A visita foi para oficializar a cooperação entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre e a Polícia Rodoviária Federal, através da doação de uma ambulância para atendimento a população.

.

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre, na pessoa do Comandante-geral, Cel BM Carlos Batista, agradece a parceria feita. A ambulância doada será de grande serventia para os atendimentos prestados pela nossa corporação.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram