Ex-prefeito de Manoel Urbano será investigado pelo MPFP

Um capotamento de veículo deixou cinco pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 27, no quilômetro 52 da BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Bujari, no interior do Acre. As vítimas foram identificadas como Ilan Aragão Bispo, de 19 anos, Roberlândia Nery Bispo, de 39 anos, Bianca Stefanya Bispo Lima, de 19 anos, uma adolescente de 14 anos e mais uma pessoa que não foi identificada.

Segundo informações da polícia, Roberlândia trafegava em uma caminhonete Triton L200, de cor branca, juntamente com os demais passageiros no sentido Sena Madureira-Bujari, quando passou por uma ponte e em seguida por vários buracos. Ela teria perdido o controle da direção nesse momento, saindo da pista. O veículo capotou e em seguida colidiu com uma árvore. Com o impacto, a parte frontal da caminhonete ficou totalmente destruída e as vítimas ficaram feridas.

Populares que passavam pelo local acionaram duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, a adolescente de 14 anos, precisou ser intubada e seu estado de saúde é grave. Já os demais envolvidos no acidente encontram-se estáveis. Policiais Rodoviárias Federais estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a perícia, o veículo foi removido por um guincho.

Por Davi Sahid

