Nesta segunda feira, Triunfo Leilões, realiza mais leilão com Gado de qualidade

“Palmas, palmas, o circo chegou!”: foi nesse clima de alegria que as mais de 30 crianças que fazem tratamento contra o câncer na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre (Unacon), ou Hospital de Câncer, assistiram, em Rio Branco, a um espetáculo gratuito que o Circo Broadway proporcionou a elas e a familiares, além da equipe de apoio, dos servidores e de seus filhos, no fim da tarde desta quarta-feira, 22.

Circo Broadway proporcionou um espetáculo gratuito a crianças com câncer Foto: Pedro Devani/Secom.

Sensível à realidade desses pequenos na luta contra uma doença tão agressiva, e também ao trabalho que a equipe multidisciplinar desempenha no tratamento dos pequenos pacientes, a direção do circo, num gesto de generosidade, procurou a coordenação do Hospital do Câncer, oferecendo a oportunidade de entretenimento.

Em parceria com o Gabinete da Primeira-Dama, Ana Paula Cameli, o hospital viabilizou o passeio, contando também com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar, que disponibilizou o ônibus para efetuar o transporte das crianças até a Arena da Floresta, onde foi realizado o espetáculo.



Brincadeiras, palhaços, globo da morte, malabares e diversas outras atrações distraíram a meninada. “Estou achando muito legal e divertido, é a minha primeira vez no circo”, disse Lorenzo Oliveira, de 5 anos, que está em tratamento há um mês.

“O evento vai fazer muito bem a ele, estamos aqui para alegrar a sua vida”, disse sua mãe, Paula Oliveira, com lágrimas nos olhos.

“Ações como essa mostram quão solidários somos. Meus agradecimentos ao Circo Broadway e ao governo do Estado, por promoverem um momento tão alegre para as crianças”, destacou Ana Paula Cameli.

O apresentador e diretor do circo, Robert Ramito, afirmou: “Para nós é satisfatório doar esse espetáculo, pois todos devemos contribuir. Estamos abertos a outras apresentações, pois as crianças precisam de alegria”.



O evento se deu exatamente durante o Setembro Dourado, mês escolhido para intensificar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil.

Unacon

A Unacon faz parte do complexo de serviços e atividades da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) desde 2007, atendendo também pacientes dos estados vizinhos, Rondônia, Amazonas e Roraima, e até mesmo da Bolívia e Peru. Oferece tratamento de quimioterapia adulta e infantil, cirurgias oncológicas e radioterapia. Possui 16 leitos de internação adultos e funciona todos os dias da semana, inclusive com emergência oncológica, 24 horas por dia.

Por Neide Santos e Emilly Souza

