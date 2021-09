Polícia Civil prende suspeitos de cometer roubo a posto de gasolina em Rio Branco

Levado a julgamento nesta semana, o nacional Francisco Saraiva Rodrigues foi condenado pela justiça de Sena Madureira a 66 anos e 18 dias de reclusão pela prática de duas mortes. A sentença assinada pelo juiz Fábio Farias, da comarca local, foi divulgada nesta terça-feira (21).

Francisco respondeu pelas mortes de Maiko Barbosa de Souza, 37 anos de idade e Vitor Manoel Rodrigues da Silva, ocorridas na região da Rua Siqueira Campos. Ele também foi indiciado por organização criminosa e corrupção de menores.

À época dos fatos, as forças policiais concluíram que as duas mortes foram motivadas por conta da guerra entre facções criminosas. Maiko Barbosa e Vitor Manoel caminhavam pela Siqueira Campos durante a madrugada quando foram surpreendidos e alvejados com disparos de arma de fogo. Vitor ainda foi socorrido com vida, entretanto, faleceu posteriormente.

Na sentença, o juiz atesta a culpabilidade “reprovável, uma vez que o acusado praticou o crime com premeditação e extrema frieza”. Além disso, agiu por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

PENAS:

HOMICÍDIO DE MAIKO BARBOSA: 28 anos de reclusão

HOMICÍDIO DE VITOR MANOEL RODRIGUES: 28 anos de reclusão

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 7 anos, 06 meses e 20 dias

CORRUPÇÃO DE MENORES: 02 anos, 05 meses e 28 dias de reclusão

Em atenção ao artigo 33 do Código penal, o juiz Fábio Farias ficou o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena e negou o direito do réu recorrer em liberdade.

Edinaldo Gomes

