Comissão da Câmara aprova relatório da reforma administrativa

O senador Márcio Bittar e o deputado federal Alan Rick estiveram reunidos nesta semana com Luciano Bivar, presidente nacional do PSL e ACM Neto, presidente nacional do Democratas para tratar sobre a fusão PSL/DEM. Na reunião, também estiveram presentes o presidente do Democratas no Acre, Jairo Cassiano, o deputado estadual Antônio Pedro e o prefeito de Capixaba, Manoel Maia, ambos do Democratas.

Em entrevista franqueada à imprensa, Jairo Cassiano disse que não há qualquer desavença com o senador Márcio Bittar no que tange ao comando do novo partido que será formado, pelo contrário, estão sendo feitas articulações para o fortalecimento da nova sigla no Acre. “Estamos nos propondo a ajudar em todo esse processo. Temos um grande apreço pelo senador Márcio Bittar e a meta é a união. É notório que o deputado federal Alan Rick é pre-candidato ao senado assim também como a Márcia Bittar. Somos da base do governador Gladson Cameli e vamos continuar trabalhando pelo nosso Acre”, comentou.

O deputado federal Alan Rick, maior liderança do Democratas no Acre também considera fundamental o diálogo nesse momento. “O senador Márcio Bittar tem o nosso respeito. Vamos buscar o diálogo e cumprir as normas que a Nacional determina, discutindo a boa política para fazer a diferença na vida das pessoas.

É nítido também a relação cordial do senador Márcio Bittar com os integrantes do Democratas no Acre. Mediante a fusão PSL/DEM será criado um novo Estatuto, uma nova sigla e novo número.

O atual presidente do DEM no Acre, Jairo Cassiano, desfruta da confiança do deputado federal Alan Rick, além de ter boa relação com Márcio Bittar. Com isso, seu nome estará na mesa de discussão para presidir a nova sigla no Estado.

