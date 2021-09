Governo do Acre realizará Mutirão de Ortopedia em Sena Madureira nesta semana 

O Governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), estará promovendo a partir desta quinta-feira (23), em Sena Madureira, o Mutirão de Ortopedia. A determinação foi dada pelo governador Gladson Cameli (PP).

Ao todo, serão atendidos 300 moradores, sendo 150 na quinta-feira e o restante no dia seguinte. “Trata-se de uma intervenção muito importante para a nossa população. Fizemos o pedido Junto à Sesacre e graças a Deus e ao comprometimento do nosso governador seremos contemplados”, comentou Edgardina Matos, Gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena.

O Mutirão ocorrerá na Escola estadual Instituto Santa Juliana, atendendo pacientes que já estão cadastrados no sistema, ou seja, haviam solicitado a consulta em datas anteriores. “Sabemos que muitas pessoas não tem condições de pagar uma consulta particular, sem falar no deslocamento até Rio Branco. Com isso, essa ação vem em boa hora para Sena Madureira”, completou Edgardina.

Vale lembrar que o especialista em ortopedia atua em diversas áreas, tratando desde fraturas ósseas simples, até as mais complicadas, que necessitam da realização de cirurgias. Além de orientar e cuidar de pacientes com problemas de má formação óssea, problemas de coluna, entre outros.

Edinaldo Gomes

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram