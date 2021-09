Prefeitura de Capixaba em parceria com o INCRA realizam assinaturas de créditos para produtores rurais

Vários moradores do rio Caeté, do Cazumbá-iracema e localidades vizinhas, em Sena Madureira, estiveram reunidos neste sábado (18), com o deputado federal Alan Rick (Democratas), onde apresentaram algumas demandas para o parlamentar. A principal reclamação diz respeito ao Instituto Chico Mendes para a preservação da Biodiversidade (ICMbio).

Os ribeirinhos alegam que receberam multas altíssimas do órgão e estão clamando por ajuda, visto que, não tem condições de pagar.

Um dos reclamantes é o senhor Raimundo Nonato Jorge da Silva, conhecido como Raimundo Toco. Ele foi multado em 90 mil reais. “Nem mesmo se eu vender a minha propriedade vai dá pra pagar essa multa. É por isso, que estamos pedindo o apoio das nossas autoridades”, frisou.

O pastor Zane que reside na comunidade Cuidado disse que também foi multado em 90 mil reais neste ano. “Temos sofrido muito por desmatar para sobreviver. Eu tenho 32 cabeças de gado, somente e por desmatar 7 hectares fui multado em 90 mil reais. Como é que vamos pagar isso tudo?”, indagou.

Após ouvir os reclames dos moradores, o deputado Alan Rick que estava acompanhado do presidente estadual do Democratas, Jairo Cassiano, e do vereador Elvis Dany, disse que irá se reunir com representantes do ICMbio para tratar sobre essa questão.

Ele gravou em vídeo os depoimentos dos moradores para apresentar aos responsáveis por essa fiscalização que tem resultado em multas para os ribeirinhos. “Entendemos que primeiro tem que haver uma conversa, uma orientação aos moradores. Eles vivem da pecuária de subsistência, de um plantio de um roçado. Tem que orientar, não é chegar multando as pessoas. Vamos procurar o ICMbio para rever essa situação”, destacou o deputado federal Alan Rick.

Edinaldo Gomes

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram