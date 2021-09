Polícia Civil prende suspeito de revender celulares roubados nas proximidades do terminal urbano

A polícia Rodoviária Federal no último domingo (19) realizou mais uma apreensão de drogas, foram aprendidos mais de 17 kg de pasta base de cocaína.

A abordagem ocorreu nas imediações da Unidade Operacional em Rio Branco/AC e contou com o apoio da PM que auxiliou no cerco ao veículo.

A droga estava escondida em cavidades naturais da estrutura do veículo e foi necessário solicitar apoio ao 2⁰ Batalhão do Corpo de Bombeiros do Acre para retirar a droga do esconderijo.

Duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a Delegacia de Flagrantes da capital.

Com informações da Ascom -da redação acreonline.net

