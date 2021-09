Área onde será implantada Base Integrada das polícias na Rodovia AC-90 recebe visita do delegado coordenador da 1a Regional de Polícia Civil

Uma equipe da Polícia Civil prendeu no município de Mâncio Lima um tio, suspeito de ter estuprado a prórpria sobrinha, de apenas 11 anos de idade.

O investigado, das iniciais J.A.M., de 41 anos de idade foi preso na comunidade dos Virginios, incurso no crime de estupro de vulnerável, consoante Art. 217-A do Código Penal.

Situada na região do Vale do Juruá, a cidade de Mâncio Lima, com aproximadamente vinte mil habitantes, tem apresentado um grande número de crimes de estupro. A resposta da Polícia Civil tem sido rápida e enérgica, prendendo os investigados desse tipo criminal.

De acordo com o delegado José Obetânio, que nos últimos meses tem enviado ao presídio uma dezena de estupradores, as vítimas estão encorajadas e denunciam os os supeitos por acreditaram no Estado de Direito, que tem sido firme em Mâncio Lima, não deixando espaço para criminosos.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram