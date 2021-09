Idoso é encontrado morto em serralheria

O serralheiro Francisco Oliveira de Andrade, de aproximadamente de 70 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta terça-feira, 14, dentro da serralheria Aço Metal, localizada na Avenida Amadeo Barbosa, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o idoso foi encontrado por moradores que sentiram mau cheiro no local e perceberam urubus em cima do telhado. Policiais militares foram acionados, adentraram na serralheria e encontraram Francisco caído, com bastante sangue ao seu redor.

A área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística, que ao chegar ao local, constatou que Francisco não apresentava no corpo marcas de perfurações de tiros ou faca. O perito informou ainda à reportagem do ac24horas que o idoso estaria morto há três dias.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que Francisco sofreu um mal súbito.

Por Davi Sahid

