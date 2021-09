Diga graças a Deus, mais um dia sem mortes por covid-19 no Acre

A Fundação Aldeia de Comunicação e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) assinaram um termo de cooperação técnica nesta segunda-feira, 13, que prevê a continuidade da veiculação do Boletim TJ Acre na grade de programação da Rádio Aldeia FM, e a inserção do produto também na Rádio Difusora Acreana, ambas integrantes do Sistema Público de Comunicação. O boletim é produzido pela Diretoria de Informação Institucional do TJAC.

Durante a assinatura do termo, a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, enfatizou a importância da parceria e o quanto é fundamental o Poder Judiciário acreano estar mais próximo da comunidade, mostrando os serviços, os direitos do cidadão e decifrando os termos jurídicos em uma linguagem clara e simples, para entendimento de todos.

“Eu agradeço muito por essa parceria. O Boletim TJ Acre já é referência, e tem intuito de mostrar não só as decisões judiciais, mas as ações realizadas pelo Judiciário acreano. As rádios Aldeia e Difusora desenvolvem um papel muito importante na sociedade e, com essa ampliação, as notícias chegarão a todos os públicos, principalmente aos mais distantes. É papel do Tribunal de Justiça dar transparência a suas ações e, recentemente, tivemos um ótimo resultado no Ranking da Transparência, alcançando o terceiro lugar entre os tribunais com melhor desempenho”, disse.

O ato teve a presença do secretário de Comunicação do Estado, Rutembergue Crispim, do diretor-presidente da Fundação Aldeia de Comunicação, Lucenildo Lima, e da diretora de Informação Institucional do TJAC, Andréa Zílio.

O termo possibilita também que o Boletim TJ Acre contenha notícias relacionadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), divulgando as ações e serviços da instituição, com base na parceria entre as duas.

“As rádios Aldeia e Difusora são fundamentais como veículos de comunicação pública. Agradecemos ao secretário e ao presidente da Fundação por esta parceria, que tem tido o total apoio da presidente do Tribunal, desembargadora Waldirene. E um agradecimento à equipe de comunicação do TJAC, que não tem medidos esforços para se reinventar e realizar o seu trabalho da melhor maneira possível, atendendo a necessidade do cidadão no acesso à informação”, disse Andréa.

O secretário de Comunicação, Rutembergue Crispim, ressaltou: “A união e o bom diálogo é de fundamental importância entre os poderes. Queremos agradecer pela parceria e nos colocamos à disposição para contribuir no que for possível para a divulgação das ações do Tribunal de Justiça do Acre”. O diretor-presidente da Fundação Aldeia de Comunicação, Lucenildo Lima, anunciou que a grade da Rádio Aldeia FM passará por modificações no interior e que isso possibilitará levar o Boletim TJ Acre para todos os municípios acreanos.

Boletim TJ Acre

O Boletim TJ Acre foi disponibilizado diariamente na Rádio Aldeia FM, em agosto de 2019. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira. Ao longo desses dois anos, novos quadros foram lançados para aproximar o ouvinte da Justiça. O produto também é distribuído nas plataformas digitais do Spotify, Deezer, Google e Amazon Music, e o conteúdo fica disponível também no site do TJAC.

O trabalho realizado pela Diretoria de Informação Institucional do TJAC, por meio da Gerência de Comunicação Social, reforça a importância da comunicação por meio dos chamados podcasts – isto é, programas gravados e disponibilizados em nuvem – que reside justamente na conveniência a quem busca informação. Ao contrário de jornais de rádio e de TV, os arquivos podem ser baixados e acessados no horário mais adequado, no carro, durante a academia, uma caminhada, ou qualquer outro tipo de tarefa, deixando as mãos livres.

Inicialmente, estão disponíveis na página do Boletim TJAC os seguintes produtos:

Boletim TJAC

Noticioso diário do TJAC que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, pela Rádio Aldeia 96.9 FM, integrante do Sistema Público de Comunicação do Acre.

O Juiz Responde

Quadro semanal no qual um cidadão pergunta e um juiz de Direito do TJAC responde. Perguntas podem ser enviadas pelo WhatsApp e formulário na página. O tema é livre.

TJAC Entrevista

Todas as sextas-feiras um bate-papo diferente com algum magistrado ou magistrada do TJAC sobre um tema atual e relevante para a sociedade, para o efetivo exercício da cidadania e para a garantia dos direitos dos jurisdicionados no Estado do Acre.

Campanhas do Judiciário

O campo Campanhas do Judiciário foi reservado a um importante papel da Comunicação do TJAC: o de fomentar a divulgação, nas rádios e TVs locais, das ações institucionais e jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Acre. O download e publicação são permitidos como forma de apoiar as campanhas do Judiciário nos veículos de Comunicação.

Para ouvir ao Boletim TJ Acre, basta sintonizar a Rádio Aldeia FM (96.9) ou acessar o sítio eletrônico da emissora: www.aldeiafm.ac.gov.br, ao meio-dia.

Assessoria TJAC).

