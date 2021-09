OCA Rio Branco inicia atendimento para renovação do Cartão Escolar nesta terça

A Central de Serviços Públicos do Acre (OCA) começa a realizar, a partir desta terça-feira, 14, o serviço de renovação do Cartão Escolar em sua unidade de Rio Branco. Com a baixa procura pelo serviço de emissão da primeira via do documento na Central, que se iniciou na última quarta-feira, a administração da OCA decidiu oferecer também o atendimento de renovação dos cartões, serviço antes ofertado apenas no posto de atendimento do Sindcol na Universidade Federal do Acre (Ufac).

São esperados mais de 4 mil atendimentos de emissão da primeira via do Cartão Escolar durante esta fase. Foto: Assessoria OCA

O cartão escolar é documento necessário para que alunos da capital possam usufruir do transporte coletivo público pagando apenas R$ 1,00 nas passagens. Não há necessidade de fazer agendamento para realizar a emissão da primeira via do cartão ou renovação, entretanto, serão disponibilizadas apenas 140 senhas por dia. O atendimento será das 13h30 às 17h30, até o dia 30 de setembro.

Os serviços de renovação dos cartões para alunos de nível superior continuam somente no campus da Ufac. A OCA só aceitará os serviços de renovação dos cartões para alunos do ensino fundamental, médio e técnico.

Para mais informações, a OCA dispõe de um Guia de Serviços para tirar todas as dúvidas, basta acessar o link: gsp.ac.gov.br.

Elynalia Lima

