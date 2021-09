PM apreende entorpecente no Bairro Ana Vieira em Sena Madureira

O técnico de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Fábio Sousa, foi agredido com uma martelada na cabeça na manhã deste domingo, 12, enquanto tentava atender um paciente numa residência localizada na rua Pedro Álvares Cabral, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações dos paramédicos do SAMU, o condutor da viatura e o técnico de enfermagem, Fábio, foram acionados pela regulação para atender um paciente psiquiátrico. Quando os profissionais chegaram ao local, Fábio foi atingido antes mesmo de sair da viatura com um martelo que foi arremessado pelo homem. O objeto atingiu a cabeça do técnico na região do supercílio. O profissional foi socorrido pelos amigos do SAMU e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu quatro pontos na sobrancelha.

A Polícia Militar foi acionada até ao local da ocorrência, conseguiu prender o acusado de agredir o técnico de enfermagem e o encaminhou à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Após receber os atendimentos no Pronto-Socorro, Fábio registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Servidores chegaram a relatar ao ac24horas que muitas das vezes em ocorrências classificadas como vermelha, a Polícia Militar é acionada, mas não conseguem chegar primeiro que a viatura do SAMU. Tem casos que quando se trata de pacientes psiquiátricos, a polícia não comparece ao local.

“A Polícia chegou a informar uma vez a regulação do SAMU, que não são treinados para esse tipo de ocorrências”, disse um servidor do SAMU.

Adicional de periculosidade

O ac24horas entrou em contato com o Presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulâncias e Supervisor de Frota do SAMU, Ayache, para saber do adicional de periculosidade que os servidores não estão recebendo por parte do governo do Acre. A entidade informou que todos os documentos foram encaminhados à Secretaria de Saúde que ainda não emitiram uma resposta.

“Nós já entramos com a documentação no governo para valorização dos servidores, devido a gente ver, presenciar tudo que eles passam. Como eu havia falado antes, a Polícia Penal tem uma gratificação para servidores que fazem transporte de apenados, e o SAMU também faz faz transporte de presidiários. Os servidores do Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC) têm uma gratificação para quem trabalha com pacientes psiquiátricos, inclusive os servidores do SAMU também trabalham com esses pacientes, inclusive em via pública e pacientes muitas das vezes com armas branca, ripas, tijolos e martelo. Nós já solicitamos ao governo, estamos em negociação com o governo para conseguir essa valorização desses servidores. Nossos profissionais correm esses riscos de vida, de tentativas de homicídios, roubos, agressões. Espero a sensibilidade do governo em ver a necessidade desses servidores, em valorizá-los”, concluiu.

Davi Sahid

