Na manhã do último sábado, 11, o Comandante do CMDPII – CZS, Major Rômulo, recebeu no colégio a visita do Comandante do CMDPII – RB, 1° Ten Jonatas acompanhado de sua equipe gestora, corpo docente e monitores.

A visita ocorreu com a finalidade de promover a integração entre as equipes dos Colégios Militares Dom Pedro II unidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.



Um momento ímpar para as duas Instituições de Ensino que fazem parte do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, separadas por kms de distância, mas unidas em um único objetivo: Contribuir efetivamente na educação de crianças e jovens do nosso Estado para que tenham um futuro promissor e de muito sucesso.

.

O comandante Major Rômulo iniciou as atividades dando as boas-vindas aos visitantes e ressaltou a importância desse momento em que as duas equipes se unem para compartilharem conhecimento e estreitar os laços de amizade. Em seguida participaram de um café da manhã de confraternização e de uma atividade interativa, onde puderam conhecer a função que cada um exerce.

.

Ao final, o Major Rômulo agradeceu ao Tenente Jonatas e sua equipe pela importante visita e ao Comandante Geral do CBMAC, CEL Carlos Batista, por proporcionar este momento.

