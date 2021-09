Polícia Civil prende três por tráfico, roubo e violação de equipamento de monitoramento em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira, 09, a Polícia Civil no município do Bujari realizou operação com objetivo de tirar de circulação criminosos e ativos criminais de organizações criminosas que age na região. Os mandados foram cumpridos no assentamento Valter Arce, zona rural do município.

Com anuência do Poder Judiciário, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, tendo como resultado a prisão de duas pessoas que estavam em posse de drogas e armas.

Da ofensiva policial foram presos em flagrante delito, F.O.Q., 43 anos de idade, e E.F.B 19 anos de idade, esse último flagranteado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Ao todo foram conduzidas 02 pessoas à Delegacia do Bujari e apreendidos os seguintes ativos criminais: 05 troxinhas de cocaína; três simulacros para cometer roubos e uma arma caseira calibre .22 municiada e celulares.

A operação teve a coordenação do delegado Bruno Coelho de Oliveira, delegado titular do Bujari.

De acordo com a autoridade policial os alvos já vinham sendo investigados há cerca de um mês.

“Diante dos elementos de informação colhidos por nossos investigadores, pleiteamos junto ao Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão, sendo prontamente atendidos. Os resultados estão aparecendo. A Policia Civil tem realizado um trabalho de manutenção da segurança pública

Ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram