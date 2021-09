Polícia Federal apreende R$ 100 mil em espécie durante Operação Sand Castle

Durante a Operação Sand Castle, deflagrada na última terça feira (7) pela Polícia Federal, foram apreendidos R$ 100 mil em espécie. O dinheiro estava na residência de um dos alvos da operação. Os mandados de busca em apreensão foram cumpridos em Cruzeiro do Sul/AC, Marechal Thaumaturgo/AC e Rio Branco/AC.

Entre os crimes cometidos pela quadrilha estão: fraude à licitação, desvios de recursos, lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato previdenciário no município de Marechal Thaumaturgo/AC, região do Vale do Juruá.

Dos 23 mandados judiciais de busca e apreensão, 15 deles foram cumpridos em Marechal Thaumaturgo, 7 em Cruzeiro do Sul e 1 em Rio Branco. Cinquenta policiais federais participaram da operação policial.

A Operação Sand Castle teve por finalidade apurar a contratação de empresas que, embora legalmente constituídas, não contam com estrutura física e logística para implementar obras no município, ou seja, empresas de fachada, que ganharam o certame licitatório por meio de fraude à licitação, com objetivo de lavar dinheiro proveniente do desvio de recursos públicos, ocultando a verdadeira identidade dos sócios e causando prejuízo de mais de seis milhões de reais ao município de Marechal Thaumaturgo, somente nos anos de 2017 a 2021.

