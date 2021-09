Polícia Militar realiza formatura em homenagem a promoção de oficiais e praças do 8° BPM.

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, realizou na manhã de hoje (03), a formatura em homenagem a promoção de 08 policiais militares, sendo 04praças e 04 oficiais que compõem o efetivo do 8° BPM.

O evento ocorreu no auditório do IFAC em Sena Madureira, por volta das 09h00, sendo que teve a presença do Tenente Coronel M. Jorge, Comandante do 8° BPM, do Tenente Coronel Roberto, Diretor de Planejamento da Polícia Militar e que também representou o Comandante Geral da Polícia Militar, do Tenente Coronel Cristian, Chefe do Gabinete do Subcomando Geral, do Major Edvan, Chefe da Divisão de Logística e do Senhor Gilberto Lira, Vice-prefeito de Sena Madureira.

Além disso, o evento contou com a presença do Comandante do Bombeiro de Sena Madureira, 1º Tenente Gustavo Lima e do Presidente da Câmara Municipal, Jacamin, que representou o poder legislativo municipal além dos demais policiais militares e familiares dos promovidos.



Durante a cerimônia, o 2º Tenente Gomes e o 1º Tenente A. Maia, recém promovidos e que ingressaram na reserva remunerada, receberam das autoridades um certificado pelos bons serviços prestados a corporação.

No final foi realizado o café da manhã para todos os promovidos, parentes, autoridades e imprensa local.

Assessoria do 8° BPM

