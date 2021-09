Polícia Civil prende foragido da justiça em Rio Branco

Após a Polícia Civil ter sido comunicada de um furto de mercadorias dos Correios que chegavam ao município de Jordão, no interior do Acre, agentes daquele município contaram com o apoio de policiais civis da Capital para apreender um adolescente, das iniciais L.M.S., responsável pelo furto e recuperar 90% dos objetos.

A mercadoria saiu do município de Tarauacá por meio de embarcação em direção a Jordão. No caminho, os objetos de responsabilidades dos Correios foram furtados pelo adolescente, que é morador do município de Tarauacá.

Após diligências, a Polícia Civil conseguiu recuperar roupas, sapatos, óculos e jóias na companhia do autor dos furtos e de receptadores. Após as diligências de praxe, os objetos foram devolvidos aos Correios, para a entrega aos destinatários.

Ascom

