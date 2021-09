Presidente do Gncoc conhece atuação do MPAC no combate ao crime organizado

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu, nesta terça-feira (31), a visita da procuradora-geral de Justiça do estado de Roraima, Janaína Carneiro Costa, que quis conhecer o serviço de segurança institucional, de inteligência criminal, de apoio técnico especializado às promotorias de Justiça, e a atuação contra o crime organizado.

A chefe do MP de Roraima, que veio ao Acre para participar do 1º Encontro de Procuradores-Gerais da Região Norte, é também presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminais (Gncoc), órgão ligado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) cuja missão é possibilitar a atuação integrada entre MPs estaduais no combate ao crime, pela troca de metodologias, técnicas e experiências.

Ciceroneada pelo coordenador do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), procurador de Justiça Danilo Lovisaro, e pela coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), promotora de Justiça Marcela Ozorio, além de outros membros do MPAC, a procuradora-geral conheceu as instalações de ambos os órgãos.

O promotor Bernardo Albano fez a apresentação do trabalho do Gaeco no enfrentamento às facções. Ele falou da estruturação do órgão de execução, do processo de investigação e das operações deflagradas contra integrantes de organizações criminosas. Um dos destaques foi o alto número de pessoas presas nas operações e de condenações na Justiça, inclusive as penas sendo superiores ao padrão nacional.

Responsável pelo Gabinete Militar de Segurança Institucional do MP acreano, o coronel da Polícia Militar Romário Célio Barbosa mostrou o serviço de segurança prestada aos membros, aos servidores e aos bens patrimoniais das unidades ministeriais.

Janaína Carneiro Costa, por sua vez, elogiou a eficiência do Gaeco e citou a ferramenta Retina, desenvolvida pelo NAT, pela qual é possível reunir e cruzar um conjunto de informações a respeito de integrantes de organizações criminosas.

“Tive uma excelente impressão do Gaeco e do NAT. O MP do Acre tem conseguido trabalhar a parte técnica de todas as promotorias em uma única unidade, e também o Gaeco é um órgão muito atuante na parte de organizações criminosas. O Retina é um programa que é exemplo para todos os Ministérios Públicos do Brasil, aliás, a atuação do Gaeco do MP do Acre é referência”, declarou a procuradora-geral.

Jaidesson Peres- Agência de Notícias do MPAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram