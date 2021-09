Este ano, o arraial da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Sena Madureira irá acontecer este mês(Vídeo)

A partir de hoje, 1º de setembro, o preço do botijão de gás terá um novo reajuste de aproximadamente 7%. Sendo este o sétimo aumento registrado em 2021. Antes da pandemia, o gás custava em torno de R$ 75, porém hoje o valor varia entre R$ 95 a R$ 110.

Desde o início da pandemia, apenas por parte da Petrobras houve um aumento de 81% no valor do gás. Esse reajuste não foi repassado ao consumidor, mas, de acordo com o presidente do Sindigás, os revendedores não estão mais conseguindo segurar o aumento.

