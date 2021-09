Delegado-geral de Polícia Civil do Acre visita Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas do Ministério da Justiça

O corpo do adolescente Diego da Silva Sabino, de 15 anos, vítima de afogamento na tarde do domingo, 29, foi encontrado no final na manhã desta terça-feira, 31, às margens do Rio Acre, nas proximidades de um porto de catraia no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações do pai do adolescente, Diego estava tomando banho no Rio Acre no bairro Aeroporto Velho, na rua Cruzeiro do Sul, na região da Sobral, juntamente com os primos na tarde do dia 29. O adolescente foi orientado pelos familiares para não sair das margens do rio por não saber nadar, mas o garoto desobedeceu e acabou se afogando e desaparecendo nas águas do Rio Acre.

Desesperados, os primos correram até a casa de Diego e comunicaram o afogamento aos pais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e juntamente com familiares fizeram uma busca na região na tentativa de encontrar Diego, porém não obtiveram êxito.

Já na manhã desta terça, um pescador que estava passando no Rio Acre, pela região do bairro Cidade Nova, encontrou o cadáver boiando e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

A área foi isolada para trabalhos do Corpo de Bombeiros e do Perito Criminal. Após a perícia, o corpo do adolescente foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O pai da vítima reconheceu o corpo do filho e em seguida foi orientado a registrar o boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla) para em seguida receber o corpo de Diego no IML.

Por Davi Sahid

