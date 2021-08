Polícia Civil prende suspeito que abordava mulheres no trânsito de Cruzeiro do Sul para estuprá-las

O voo 4823 da Rico Linhas Aéreas com procedência de Cruzeiro do Sul, escala no município de Tarauacá e em seguida Rio Branco, a capital do estado não chegou ao destino final e foi interrompido a cerca de mil metros da cabeceira do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

O trajeto do avião foi de certa forma tranquilo até se aproximar de Rio Branco, onde o tempo escureceu, uma chuva forte caia e o piloto Paulo Roberto Tavares e o co-piloto, Paulo Roberto Nascimento pediram autorização para pousar no aeroporto da capital. Depois de algumas iniciativas de pouso, a aeronave não respondeu mais a torre de comando do aeroporto de Rio Branco e em seguida veio a notícia que o avião havia caído em uma propriedade particular no ramal do Chapada, divisa entre Rio Branco e município de Bujari.

Imagem: Jornal O Rio Branco

Ao cair a aeronave atingiu árvores e animais que estavam no pasto dos proprietários de terras da região que ficava a exatos 4,7 quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto de Rio Branco.

No acidente morreram 23 pessoas e apenas oito sobreviveram. Um dos sobreviventes de posse de um celular ligou para a emergência e informou o ocorrido que mobilizou bombeiros e toda a equipe da segurança pública e saúde do Estado.

Depois que o Corpo de Bombeiros e as viaturas do Samu foram acionadas a população em geral que tinha camionete também resolveu ir para o local ajudar as equipes do Corpo de Bombeiros que não tinha suporte suficiente na época para garantir o atendimento para as proporções do acidente ocorrido.

Um dos casos mais comoventes foi do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro que ao saber que o seu pai deputado federal Idelfonso Cordeiro estava no avião, e por isso, estava a caminho do aeroporto para ir buscá-lo, teve a notícia que a aeronave havia caído nas proximidades da região e entrou no ramal que daria acesso ao local da tragédia.

“Procurei meu pai em todos os lugares e vi ele jogado na lama, eu abraçava e beija e não sabia o que fazer, o ramal só lama, eu gritava pelo meu pai. E quando o encontramos eu coloquei ele na camionete e levei para o Pronto Socorro. No caminho fiquei sabendo que minha mãe estava junto com meu pai. Foi uma tragédia na minha vida tudo aquilo. Perdi meus pais, o alicerce da nossa família. É um dia muito triste que eu paro, reflito e lembro de tudo que meu pai nos ensinou”, relatou Ilderlei Cordeiro.

