Petecão anuncia obras em Marechal Taumaturgo

Da Redação

Contando com a presença do deputado federal Alan Rick, do deputado estadual Antônio Pedro, do presidente estadual Jairo Cassiano e demais lideranças, o partido Democratas (DEM), promoveu nesta sexta-feira (27), a cerimônia de posse de sua nova Diretoria no município de Assis Brasil. Tratou-se, na verdade, de um momento histórico já que o DEM não tinha oficialmente representatividade nesse município.

Welligton Westton da Cunha, conhecido popularmente como “soldado” é o presidente, tendo como vice-presidente, Francisco Ilmar Bezerra dos Santos.

O presidente do DEM no Acre, Jairo Cassiano, disse que o objetivo principal é fortalecer o partido nos 22 municípios. “O momento é de muita felicidade por ter sido criado o Democratas em Assis Brasil, uma cidade histórica que faz fronteira com o Peru e tem grande importância para o Acre. O Democratas está presente em 17 municípios do Acre. Até o mês de abril, teremos percorrido todas as cidades, discutindo a boa política e divulgando as ações do Deputado federal Alan Rick nas mais diversas áreas. Parabenizamos a nova diretoria e nos colocamos à disposição para ajudar Assis Brasil”, frisou.

Cassiano adiantou, ainda, que o partido trabalha a pré-candidatura de Alan Rick ao senado da república, defendendo uma única candidatura entre as lideranças que estão com o governador Gladson Cameli. “Apoiamos a reeleição de Gladson Cameli e estamos buscando as alianças para que tenhamos uma única candidatura ao senado”, destacou.

Ao utilizar a palavra durante o evento, o deputado federal Alan Rick falou de suas emendas parlamentares e também demonstrou contentamento diante da implantação do Democratas em Assis Brasil. “Estamos trabalhando firme em apoio ao Estado e às Prefeituras, garantindo recursos para vários setores. Esse momento é muita satisfação para todos nós. Vamos continuar criando os mecanismos para que o Democratas continue crescendo em nosso Estado. Desejo boas vindas à nova diretoria de Assis Brasil que, certamente, fará um grande trabalho”, salientou.

Também estiveram presentes no evento: O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, vereadores daquele município e o presidente da Juventude do Democratas no Acre, Gabriel Brito.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram