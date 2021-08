Agosto Lilás” é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar (VÍDEO)

Na última quinta-feira, dia 26, o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres (SEASDHM) abordou o tema “É tempo de transformar conhecimento em ação” com a realização de uma palestra ministrada pela Delegada de Polícia Civil Titular de Manoel Urbano, Mariana Gomes.



A palestra foi sobre o capacitismo (discriminação de pessoas com deficiência) e realizada no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco, que contou com a presença de representantes das instituições Centro de Ensino Especial Dom Bosco, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Centro de Apoio a Pessoas com Deficiência Física (Capedac), Centro de Informações de Libras (CIL) e a Associação dos Surdos do Acre (Assacre).José Aurismar Braga, mais conhecido como Mazinho Silva, pessoa com deficiência (PcD), deu um depoimento pessoal emocionante.

Instituída pela lei nº 13.585, de 26 de dezembro de 2017, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é comemorada de 21 a 28 de agosto de cada ano.



As comemorações visam ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

A polícia civil agradece o convite para abordagem de um tema tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade livre de preconceitos e afirma que está comprometida no combate a todas as formas de preconceito e discriminação.



A instituição Polícia Civil vem abordamdo o tema de várias formas de mídias, matérias jornalísticas e vídeos explicativos, que são disseminados em redes sociais para que a sociedade tenha conhecimento sobre o que e capacitismo e possa contribuir para construção de uma sociedade livre de preconceito.

