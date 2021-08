Delegado-geral de Polícia Civil segue com visitas técnicas às Delegacia das Regionais do Vale do Alto Acre

Delegado-geral de Polícia Civil, Josemar Moreira Portes realizou na tarde desta sexta-feira, 27, entrega de fardamento tático para efetivo policial da regional do Vale do Alto Acre.

A entrega do material tático (Calça Tática, Coturno e Blusa Combat Shirt e Colete Balístico) foi feita ao efetivo das regionais de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.



Além da entrega do fardamento o Delegado-geral realizou visita técnica as delegacias com objetivo de fazer levantamento das necessidades estruturantes das unidades para confecção de projetos de reforma e ampliação dos ambientes de trabalho.

Ascom

