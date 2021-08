Gladson diz que a críticas de Mara Rocha a Minoru Kinpara não passa de “ciúmes”

O clima esquentou na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (24) quando o deputado Gehlen Diniz (PP) subiu à tribuna. O parlamentar disse estar indignado com a relação à atuação de parte dos secretários do governo, que a maioria está fazendo campanha eleitoral antecipada, esquecendo suas atribuições.

“Muito me preocupa o que está acontecendo no governo Gladson Cameli. Grande parte do secretariado candidato e já em campanha, virando as costas para o governo. Parem de fazer campanha e vão trabalhar. Acorde governador. Ainda há tempo. O senhor está cercado por pessoas que odeiam os deputados estaduais.

O discurso de Diniz foi acompanhado em aparte pelo deputado Whendy Lima (PSL). O deputado mandou um recado direto ao governador Gladson Cameli ao secretariado e fez um desafio.

“Se você ligar, qualquer deputado aqui para um secretário, e pedir uma informação, eles não dão. Mas, se continuar assim, o dia de amanhã a Deus pertence”, disparou.

O deputado Chico Viga (Podemos) pediu também respeito ao governo do Estado. Chico Viga disse: “O que presenciamos hoje são vários secretários e assessores convertidos em verdadeiros cabos eleitorais ou candidato e usando do ofício para beneficiar a si próprio e terceiros. Está sendo trabalhoso construir unidade e solidificar base, o que se percebe é que as cartas já estão marcadas. O que eu peço aqui é tratamento igual, imparcialidade”, disparou Chico Viga.

Notícias da Hora – Fotos: Willamis França

