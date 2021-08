Forças de segurança apreendem adolescente em flagrante por suspeita de homicídio em Rodrigues Alves

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Geral de Feijó, com apoio da Polícia Militar, prendeu, em flagrante neste domingo, 22, cinco pessoas com envolvimento direto no homicídio do menor J.E.F.A, de 14 anos de idade.

De acordo com delegado que preside o inquérito policial investigativo, Railson Ferreira, a trama da morte do menor teve inicio com uma suspeita de estupro de vulnerável, supostamente cometida pelo próprio menor primo por parte de pai da vítima de apenas cinco anos. Diante dos fatos, a mãe da vítima de estupro e tia do menor assassinado, R. N. A.de L., 32 anos, levou o caso ao tribunal do crime que por sua vez decidiu pela morte do menor.

A investigação também apontou que, antes de ser morto, o menor foi levado a vários locais, dentro e fora do perímetro urbano e durante sua execução foi torturado com requintes de crueldade. O corpo do menor J. E. F. A. de 15 anos ainda não havia sido encontrado até a manhã deste domingo, 22, mas, o trabalho conjunto das policiais possibilitou a descoberta da localização exata de onde estava enterrado.

O corpo foi enterrado em uma área de floresta localizada no Ramal do Quinôr, em cova rasa e coberto por palhas. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para a remoção do cadáver que irá passar por necropsia.

A Polícia Civil já havia colhido elementos durante a investigação da comprovação do homicídio. A investigação da Polícia Civil chegou até a autoria do crime que foi tipificado como homicídio qualificado por motivo torpe

