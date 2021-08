Dia 29 de Agosto acontece o primeiro leilão da Triunfo

O secretario de meio ambiente do Município de Sena Madureira Juza Bispo, estive na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição na manhã do ultimo domingo, Falando e Apresentando a toda a comunidade paroquial a Campanha de Conscientização de preservação do nosso meio ambiente e de Combate às Queimadas Urbanas e Educação Ambiental. Intitulada. ” POPULAÇÃO CONSCIENTE CUIDA DO MEIO AMBIENTE” , nesse momento quero agradecer ao nosso pároco Frei Moisés por abrir literalmente as portas da Igreja em prol da vida!! E também pelo serviço público que presta através desta ação, a Igreja também tem um papel importante e fundamental no cotidiano de nossa cidade e do nosso povo.

o Secretaria ainda agradeceu também a toda a gestão municipal na pessoa do nosso prefeito Mazinho pelo apoio incondicional as nossas ações frente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Da redação

